نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن ترسل الغواصة "جورجيا" إلى الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، أن الوزير لويد أوستن أمر بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة "جورجيا" إلى منطقة عمليات "القيادة المركزية" في الشرق الأوسط.

ونقل البيان عن السكرتير الصحفي للبنتاجون اللواء بات رايدر قوله إن الوزير أوستن أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت جدد فيه التأكيد على التزام واشنطن باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل.

وأشار الوزير الأمريكي، خلال الاتصال، إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء التوترات الإقليمية المتصاعدة.

ويتزامن ذلك مع تهديد إيران بشن هجوم واسع على إسرائيل انتقامًا لمقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.

وتعزيزًا لهذا الالتزام، أمر أوستن بتسريع انتقال حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المجهزة بمقاتلات "إف-35 سي"، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وفق البيان.

وشدد البيان على أن تلك الخطوة تضيف إلى القدرات العسكرية التي توفرها بالفعل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت".