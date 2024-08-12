نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: شباب الأهلي تألقوا أمام زد.. وكهربا كان الأكثر تأثيرًا في المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالنجوم الصاعدة في الأهلي خصوصا محمد عبدالله ومصطفى أبوالخير بعدما قدما أداءًا مميزًا مع الفريق في لقاء زد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "مصطفى مخلوف حارس شاب والخطأ وارد، لكنه يمتاز بالطول، ومحمد عبدالله وأبوالخير ظهرا بمستوى جيد وسط اللاعبين الكبار، ورغم الخطأ ولكن مخلوف مشروع حارس كبير، الأهلي يمتلك ذخيرة من الحراس المميزين، والنادي قرر عدم تفعيل بند شراء الزنفلي في ظل امتلاكه ذخيرة من أبرز الحراس".

وأضاف: "سامي قمصان مدرب محترم ولا يتحدث كثيرًا وموجود مع الأهلي منذ سبع سنوات ولا أحد يشعر به، فهو من أسباب نجاح أي مدرب أجنبي، لأنه يسهل المهمة على أي مدير فني، وهو أمين في عمله وحديثه مع مدرب أجنبي، وكولر مدرب محترم وأشاد به، ودائما كان يوجه النصح للسويسري في بعض الملفات مثل مشاركة محمود متولي في وسط الملعب خلال لقاء مازيمبي".

وأكمل: "كهربا كان مؤثر في المباراة وأحد اسباب الفوز وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة وهو تكريم له بعد غياب طويل ومهمة له من الناحية المعنوية والمهور صالحه اليوم، وأفشة قائد حقيقي ولاعب مميز واحتفل مع الجمهور بعد اللقاء".

وتابع: "يوسف سيد عبدالحفيظ، عندما شارك في المباراة نسخة من والده شعرت أنه قريب (الشبه) بوالده مدير الكرة السابق، والأهلي في المباراة المقبلة لو فاز على إنبي سيصل لـ22 مباراة متتاليية، وهو رقم قياسي من الصعب أن يصل إليه أي نادٍ آخر".