نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

باتت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أعتاب التعاقد مع صفقة مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، لتدعيم صفوف الفريق.

الأهلي يقترب من حسم صفقة بن رمضان

وكشف الإعلامي "كريم رمزي" في تصريحات عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الأهلي بات قريبا أكثر من أي وقت مضى، من حسم التعاقد مع النجم التونسي محمد بن رمضان".

وأضاف:" الأهلي قدم للنادي المجري مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف دولار، من أجل حسم صفقة محمد علي بن رمضان، ومسئولي النادي أنهوا الإجراءات مع اللاعب".

وأوضح:" الأهلي ينتظر في الوقت الحالي، قرار النادي المجري النهائي، للاستغناء عن بن رمضان، والانضمام إلى القلعة الحمراء".

واختتم:" ولكن جماهير نادي الترجي التونسي ترغب في عودة اللاعب مرة أخرى، ويقولون له إذا تريد العودة من الاحتراف فمن الأولى أن يعود من جديد إلى ناديه التونسي السابق، وعلى الرغم من ذلك الأهلي على بُعد أمتار قليلة من حسم الصفقة".

