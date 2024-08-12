ملف.. شركات الصناعات الغذائية تمتص نمو التكاليف.. بحدود

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ تباينت آراء رؤساء شركات وأعضاء منتدبين حول توقعات ربحية شركات الصناعات الغذائية حتى نهاية العام الجاري.

رأى بعضهم أن الزيادات التي شهدتها أسعار المنتجات الغذائية، امتصت ارتفاع التكاليف المرتبطة بمدخلات الإنتاج وسعر الصرف، وبالتالي رجحوا اتجاه الربحية نحو الصعود.

بينما توقع آخرون أن يتزايد ضغط التكاليف بنسب تفوق القدرة على زيادة أسعار المنتج النهائي، ما ينتج عنه تراجع هوامش الربحية.

وأشاروا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية كغيره من القطاعات التي تحتاج إلى دعم حكومي واضح، وتحديدًا على مستوى تكلفة التمويل، عبر طرح مبادارت بأسعار فائدة مميزة.

كما دعوا إلى توضيح الحوافز والتيسيرات الضريبة المشجعة للشركات على القيد في البورصة المصرية، لجذب المزيد من التمويلات للقطاع.

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