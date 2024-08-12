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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وكالة الطاقة الذرية: حريق محطة زابوريجيا لا يهدد سلامة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:14 مساءً - وكالات – أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد، أن الحريق الذي اندلع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا لا يشكل على ما يبدو تهديدا لأمن المنشأة وسلامتها النووية.
وجاء في بيان للوكالة الأممية على منصة إكس أن “خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدوا انبعاث دخان أسود كثيف من المنطقة الشمالية لمحطة زابوريجيا بعد سماع دوي انفجارات عدة في المساء”.
وأضاف البيان “لم يتم الإبلاغ عن تضرر السلامة النووية”.
وكان الحريق قد اندلع في برج التبريد في محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية.
وقال حاكم منطقة زابوريجيا المعيّن من موسكو يفغيني باليتسكي “نتيجة القصف على بلدة إنرغودار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اندلع حريق في نظام تبريد”.
وأكد كل من باليتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم رصد أي تغيرات في مستوى الإشعاعات في محيط المحطة، بينما اتّهم زيلينسكي القوات الروسية بإشعال الحريق.
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