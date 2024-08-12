نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحذف نتيجة الثانوية العامة 2024 من موقعها بعد أزمة درجتي الفيزياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم حذف نتيجة الثانوية العامة لعام 2023/2024، من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وقال المصدر في تصريحات خاصة، إنه تم حذف النتيجة من موقع الوزارة بعد إضافة درجتين سؤال الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، على أنه يعاد نشرها مرة أخرى بالتعديل بعد إضافة الدرجتين.



وفي إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب

وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

– اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.



– قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الإجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

– قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إحالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.