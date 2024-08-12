نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال: "تصفية" 31 عنصرا من حماس والجهاد بغارة مدرسة "التابعين" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، بيانا جديدا، بشأن الغارة التي شنها السبت الماضي على مدرسة "التابعين" في حي الدرج بمدينة غزة، وأدت إلى مقتل أكثر من مئة فلسطيني

وقال الجيش الإسرائيلي في البيان، إنه "بعد تحقيق استخباراتي أجراه كل من جيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم كشف النقاب عن أسماء 12 مخربا آخر تم القضاء عليهم في الغارة التي تم شنها يوم السبت على مقر القيادة العسكري في مدرسة "التابعين".

وأضاف البيان: "حتى الآن تم التأكد من 31 مخربا تمت تصفيتهم في الهجوم".

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن السبت مقتل 93 شخصا على الأقل جراء الضربة الإسرائيلية على مدرسة التابعين في غزة، وقال مراسلنا إن الغارة خلفت الكثير من الأشلاء لم يتم التعرف على أصحابها، مما يرجح سقوط عدد أكبر من الضحايا، في المدرسة التي كانت مكتظة بالنازحين.

وعقب الغارة، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد فيه أن "المدرسة كانت مقر قيادة عسكري لحماس والجهاد الإسلامي، وأنه قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات عدة من شأنها تقليص إمكانية إصابة المدنيين".

ومن ثم أكد في بيان لاحق أن قضى على عدد من عناصر حماس والجهاد الإسلامي في الغارة