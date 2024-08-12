نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية الليبية: كمية الأمطار التي سجلت خلال ساعة على مدينة الكفرة هي الأكبر منذ 1952 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الأرصاد الجوية الليبية، مساء يوم الأحد، إن كمية الأمطار التي سجلت خلال ساعة على مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا هي الأكبر منذ 1952.

وأفادت الأرصاد الجوية بأنه تم تسجيل 46 ملم خلال ساعة فقط عشية اليوم الأحد على مدينة الكفرة.

وشهدت مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا هطول أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق ما أدى إلى حدوث سيول جارفة أغرقت أجزاء واسعة من المدينة متسببة في خسائر مادية هائلة في ممتلكات المواطنين.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جميع الوزارات والهيئات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى وتسخير كافة الإمكانيات للانتقال بها إلى بلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا.

وأكد الدبيبة على ضرورة تقديم المساعدة العاجلة للمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات محدثة أضرارا كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية بالمدينة.

من جهته، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إنهم يتابعون بحرص شديد مع الجهات المحلية والغرفة الأمنية المشتركة بين وزارة الداخلية وقيادة الجيش أوضاع المواطنين والمقيمين والنازحين في مدينة الكفرة والأضرار الناتجة عن تقلبات أحوال الطقس وهطول كميات كبيرة من الأمطار على المدينة.