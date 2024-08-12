احنا سندك.. مبادرة برعاية اتحاد الكيانات المصريه في أوروبا لدعم فرق مصر الرياضية

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أحمد جودة - القاهرة -

أطلق اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا مبادرة احنا سندك وذلك لدعم فرق مصر الرياضية بالخارج.

وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه:"يتقدم مجلس إدارة اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا وجميع اعضائه بجزيل الشكر لجميع مصريين أوروبا وعلى الأخص أعضاء جمعية شباب مصر فى فرنسا ورجال الجالية المصرية فى جنوب فرنسا على المجهود الرائع فوق العاده والذى بذلوه فى متابعة مباريات فرق مصر الرياضية فى مختلف المدن الفرنسية وتحملهم عناء السفر من أجل تشجيع الفرق والذى شاهده جميع المصريين حول العالم على شاشات التليفزيون ليكون خير دليل على حب الوطن والانتماء".

وأضاف البيان: "وعلى المستوى الشخصى جزيل الشكر للأبطال الذين أشرفوا على تنظيم كل هذه الرحلات ولكل من أشرف على هذا المجهود الوطنى الجميل، الاستاذ محمد الحوفى والأستاذ سامح أبوزيد والأستاذ سيد عبدالنبي والإعلامى خالد شقير والاستاذ احمد غيث".

وتابع: "لقد أثبتم عمليا أن المصريين فى أوروبا على مستوى المسؤلية ولكم جزيل الشكر"