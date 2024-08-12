نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: أفشة عاد للحياة بسبب أهدافه الحاسمة.. ولا بد من رحيل كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد عبد الجليل نجم الأهلى والزمالك الأسبق أنه لا بد من خروج محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر للإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية والعودة مرة أخرى لإنهاء مسيرته.

عبد الجليل: كهربا حصل على فرص عديدة

قال محمد عبد الجليل خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " محمد مجدى " أفشة " عاد للروح مره أخرى بفريق الأهلى بسبب الأهداف الحاسمة الذى قام بتسجيلها عقب استقرار كولر باستبعاده ورحيله عن القلعة الحمراء ".

وأشار: "أحمد عبد القادر لاعب جيد للغاية وتم منحه أكثر من فرصة ولكن لم يكن يستغلها بشكل جيد لذلك أفضل رحيله أيضا بسبب عدم استقرار مستواه ".

واختتم محمد عبد الجليل حديثه قائلًا: "لدى طموح كبير بقطاع الناشئين بنادى مودرن سبورت وبناء أجيال جديدة ".