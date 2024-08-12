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بدعم من وزير الثقافة.. فعاليات مهرجان القلعة ٣٢ على الهواء مباشرة على الحياة

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أحمد جودة - القاهرة -  

بدعم من الدكتور أحمد فؤاد هنو  وزير  الثقافة أعلنت الدكتورة لمياء زايد  رئيس دار الاوبرا المصرية الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ممثلة فى شبكة قنوات الحياة لنقل فعاليات الدورة ٣٢ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتى تتواصل على مدار ١٤ يوم فى الفترة من الخميس ١٥  اغسطس وحتى الأربعاء ٢٨ أغسطس  . 

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مهرجان القلعة 

كلمة رئيس دار الأوبرا المصرية 


وأكدت الدكتورة لمياء زايد  أن نقل شبكة قنوات الحياة لفعاليات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة ياتى كأحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وأضافت أن هذا البث يتيح فرصة مميزة لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور للإطلاع على مجموعة متنوعة من الفنون الرفيعة، ويسعى إلى تعزيز وتنمية الحس الفنى والثقافي في مصر،وأوضحت أن فعاليات المهرجان تتضمن مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة، التي تعكس عراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية المتميزة لدار الأوبرا المصرية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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