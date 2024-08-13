هدى رمزي: معرفش الشيخ الشعراوي ولا عمري شوفته أو قابلته

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة القديرة هدى رمزي، إنه عرض عليها عدة أعمال فنية خلال الفترة الحالية ولكنها رفضت وذلك للحفاظ على تراثنا الفني.

وتابعت الفنانة هدى رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"إحنا السبب في اختلاف أذواق الناس، والفنانيين دلوقتي بيقدموا للجمهور حاجة غير مناسبة.. إحنا سبب هبوط ذوقنا في الفن دلوقتي".



وأوضحت هدى رمزي: "الراحل نور الشريف وعائلته هم عائلتي وتربطني بهم صلة قرابة، والراحل نور الشريف كان مثقف جدا وشاركت معه في عدة أفلام".

وأشارت الفنانة هدى رمزي، الراحل نور الشريف طاقة لا تتكرر وأداء فني عالي، وكنت بأستمتع وأنا بسمع الراحل نور الشريف وهو يتحدث عن الفن"، مضيفة: "نور الشريف كان بيعلي من أداء الممثلين أمامه في الأدوار الفنية".

واختتمت الفنانة هدى رمزي، نجوم الفن قديما كانوا عباقرة.. أنا معرفش الشيخ الشعراوي ولا عمري شوفته، ومفيش حد سبب في ارتداء الحجاب والهداية من عند ربنا، والجمال عمره ما يكون سبب في الشهرة ولازم موهبة".