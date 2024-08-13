هدى رمزي: شيرين عبدالوهاب بتخسر كتير ولازم تقفل الباب ده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة هدى رمزي، على توجيه رسالة للمطربة شيرين عبدالوهاب، قائلة أنها كانت تعتبرها صوت عظيم من أصوات مصر ولها مسيرة عظيمة لأنها فحرت في الصخر لكي تصل لما عليه.



وتابعت هدى رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"،:"شيرين عبدالوهاب الروعة دي الظروف اللي اتحطت فيها النهارده بتتعامل معاها.. الحقيقة أنا بشوفها بتخسر ومحافظتش على مكانتها".

وأشارت هدى رمزي، إلى أن الحياة الشخصية جعلة شيرين تصل لما هي عليها الآن، فالحياة الشخصية تدمر الفنان مهما كان منصبه، حتى لو لم يكن فنان بل مجرد شخص عادي.

ووجهت هدى رمزي رسالة لـ شيرين عبدالوهاب قائلة:"أنتي خسارة ارجعي تاني الفنانة اللي بتحترم فنها وجمهورها علشان هو اللي هيدكي طاقة بعد ربنا سبحانه وتعالى.. إزاي توصلي للدرجة دي، فوقي وقومي وارجعي تاني واقفلي الباب ده تماما وحطي لوح قزاز واطلعي لقدام وانسي كل اللي ورا وبجد أتمناها ترجع من جديد".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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