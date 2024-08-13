نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني محروس يكشف عن موعد أحدث أعماله الغنائية الجديدة "فرصة كمان" لـ نورهان المرشدي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشف هاني محروس عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "فرصة كمان" لـ نورهان المرشدي، حيث حرص "هاني" على مشاركة جمهوره بالبوستر الرسمي للأغنية عبر الستوري الرسمي من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام "،



وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" بعد نجاح طبعك غلاب عايز فرصة كمان يوم الخميس الساعة ٦".

آخر أعمال هاني محروس



والجدير بالذكر آخر أعمال هاني محروس، أغنية بشوفك سعد لمجرد، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد وحيد، ميكس وماستر هاني محروس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بشوفك على اليمين واشوفك على الشمال

بشوفك في الجنوب.. واشوفك في الشمال

أول ما أقرا في كتاب.. بلاقيك على الغلاف

من أول حرف (ب).. لآخر حرف كاف

في الصالة في الفراندا.. في الفازة في كل وردة

في الحر في ليلة باردة.. معايا في كل حال

حصار.. ليل ونهار.. أنا بنهار‏

بشوفك في الشوارع.. وفي نور الإعلانات

بشوفك على الحيطان.. وحتى البلكونات

بشوفك في الدولاب.. مرصوص بين الهدوم

معايا بشكل خاص.. ومعايا في العموم

بشوفك في الطابور.. وأنا داخل المطار

بشوفك في السحور.. واشوفك على الفطار حصار.. ليل ونهار.. أنا بنهار

بشوفك الصبح واشوفك العصر.. في أصغر حارة وأكبر قصر

اجيلك المغرب فتروح مصر.. ملفف قلبي وراك

بشوفك من بعد ومن قبل.. عيونك مشتني على الحبل

وحبك زي القهوة الدبل.. بيبدأ يومي معاك