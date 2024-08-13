نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز المشاهير الذين لديهم هوس النظافة الشخصية (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا شك أن النظافة مهمة وهي جزء لا يتجزأ من حياتنا الشخصية، فهناك مشاهير يتصفون بهوس النظافة، ويبرز دوت الخليج الفني هؤلاء الأشخاص



ماريا كاري: تشتهر هذه النجمة الغنائية بشغفها بالنظافة والتنظيم. فقد تحدثت في مقابلات عدة عن تنظيم خزانتها وحفاظها على نظافة منزلها بشكل دائم.

أوبرا وينفري: تعرف أوبرا بأنها من المشاهير الذين يُعتنون بنظافة أماكن عملهم والمكاتب والأستوديوهات الخاصة بهم. وقد صرحت في إحدى المقابلات بأنها تشرف شخصيًا على تنظيف مكتبها.

أميلي بونتياك: هذه الممثلة الفرنسية معروفة بشغفها بالنظافة والترتيب. وقد أشارت في إحدى المقابلات إلى أنها تحب قضاء أوقات في تنظيم خزانتها وطتنسيق مكتبها.

كايلي جينر: تشتهر هذه نجمة التلفزيون والأعمال التجارية بحرصها الشديد على نظافة منزلها وخاصة مطبخها. تشارك جينر بانتظام صورًا لمطبخها المنظم على وسائل التواصل الاجتماعي.

رايان سيكرست: هذا المذيع الشهير يشتهر بتنظيم وترتيب منزله بشكل دائم. في إحدى المقابلات ذكر أنه يقضي بعض الوقت كل يوم في ترتيب منزله وتنظيفه.



بروس سبرينغستين: يعرف هذا النجم الموسيقي بشغفه بالنظافة والترتيب. وقد ذكر أنه يخصص وقتًا يوميًا للتأكد من نظافة وانتظام منزله.

تايلور سويفت: هذه المطربة الشهيرة تشتهر بترتيب وتنظيم مكتبها الخاص وأماكن عملها بعناية فائقة. إنها تحرص على أن تكون البيئة المحيطة بها منظمة وخالية من الفوضى.

بيل جيتس: على الرغم من كونه رجل أعمال ناجح، إلا أن بيل جيتس معروف بشغفه بالنظافة والترتيب في مكاتبه وبيئة عمله. ذكر في إحدى المقابلات أنه يحرص على أن تكون مساحات عمله منظمة ونظيفة.

جورج كلوني: يعتبر هذا الممثل الأمريكي الشهير من المشاهير الذين يعتنون بنظافة منزلهم بشكل دائم. وقد ذكر في إحدى المقابلات أنه يكره الفوضى ويحرص على أن يكون منزله منظمًا دائمًا.