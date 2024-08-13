بليجريني: ريال مدريد ومانشستر سيتي هما أكبر ناديين في العالم.. لامين يامال هو مثال للاعبين الشباب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مانويل بليجريني المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني، عن أسباب رحيله عن القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، بعد خسارته لدوري أبطال أوروبا.

وقال مانويل بليجريني، في حوار لبرنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: " ريال مدريد ومانشستر سيتي هما أكبر ناديين في العالم لكن الدوري الإنجليزي هو الأكبر والأهم في العالم".

وتابع: "عدم فوزي مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا كان سبب إنهاء تعاقدي مع النادي حيث كانوا ينتظرون هذا اللقب لسنوات طويلة ".

وأوضح: "الرحيل عن ريال مدريد كان لحظة حزينة لي لأن أي مدرب يحلم بتدريب الملكي وكنت أتمنى الاستمرار لسنوات طويلة".

وأضاف: "خضنا تجارب ودية جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتساعدنا قبل انطلاق بطولة الليجا".

وشدد: "نسعى لحسم الصفقات المطلوبة قبل بداية الموسم لكي نكون مستعدين للموسم الجديد".

وأردف: "لم أشاهد كل مباريات اليورو لكن إسبانيا كان المنتخب الأفضل وسعيد بتحقيقهم اللقب".

واستطرد: "ليس من السهل توقع فوز لويس دي لا فوينتي مع الجيل الحالي بكأس العالم لكن إسبانيا دائما مرشح للفوز بالمونديال".

واختتم: "لامين يامال هو مثال للاعبين الشباب حيث أثبت أن الشباب يجب أن يقاتلون لإثبات نفسهم ليصلون للفريق الأول".