موناكو يضرب برشلونة بثلاثية نظيفة ويتوج بكأس خوان جامبر

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أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو بكأس خوان جامبر بعد الفوز أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "مونتجويك".

أحداث مباراة برشلونة موناكو في كأس خوان جامبر

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح برشلونة في الدقيقة 37، بداع التسلل على رافينيا دياز قبل تسجيله للهدف.

وسجل لامين كامارا أول أهداف اللقاء لصالح موناكو في الدقيقة 50، بعد أن تمكن من قطع الكرة ثم سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف بريل إيمبولو الهدف الثاني لصالح موناكو في الدقيقة 57، بعد تمريرة من مينامينو إلى زميله إيمبولو الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة رائعة بنفس القدم من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من فوق الحارس تير شتيجن وسكنت الشباك.

وكاد أن يسجل ب أو فيكتور الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 70، بعد تمريرة رائعة من لامين يامال إلى فيكتور الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وعزز كريستيان ماويسا التقدم بالهدف الثالث لصالح موناكو في الدقيقة 86، بعد تسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس إينياكي بينيا.