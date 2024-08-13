نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة طلبة: موعد مباراة الزمالك والطلائع غير مقبول.. وعلينا النظر إلى الكرة المغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، أن موعد مباراة الفريق أمام طلائع الجيش في الجولة المُقبلة من مسابقة الدوري غير مقبول تمامًا.

وكانت رابطة الأندية حددت في وقت سابق الخامسة والنصف عصر الأربعاء موعدًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش باستاد القاهرة الدولي، ما طالب الأبيض بتعديله.

قال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، كيف تقام مباراة في هذه الأجواء الحارة، الموعد غير مقبول تماما.

وأضاف، كيف نبدأ الموسم الجديد وسط هذه القرارات العشوائية، ولا بد وأن ننظر إلى الكرة المغربية إذا ما أردنا تطوير الكرة في مصر.

وأتم، المنتخب الأولمبي قدم نتائج إيجابية في أولمبياد باريس، ولا يجب محاسبته في ظل عدم وجود قرارات عادلة في الكرة المصرية.