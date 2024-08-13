نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات في انتقال محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي.

وقال المصدر:"حتى الأن لم نتلقى رد رسمي من نادي نيس الفرنسي بشأن مطالبنا لرحيل محمد عبد المنعم".

وأضاف:"طلبنا عدة امتيازات مثل نسبة البيع ومشاركة اللاعب مع الفريق في عدد معين من المباريات".

وأشار:"العرض الأخير المقدم من النادي الفرنسي يقترب من 4 مليون يورو والنادي لا يمانع رحيل اللاعب مقابل الحصول على هذا المبلغ".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غدٍ الأربعاء في إطار مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.