نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة رغبة النادي الأحمر في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق.

بن شرقي خارج حسابات الأهلي

وانتهى تعاقد أشرف بن شرقي مع نادي الريان القطري نهاية الموسم الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج الرياضي” إن أشرف بن شرقي خارج حسابات النادي الأهلي لضمه هذا الصيف.

وأضاف المصدر بأن النادي الأهلي لا يفاوض اللاعب وليس هناك أي نية للتعاقد معه.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غدٍ الأربعاء في إطار مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.