نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وفاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد البنك الأهلي لمواجهة نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة محمود البنا.

ويعاونه كلا من هاني خيري مساعد أول، مصطفى عطية مساعد ثان، ويتواجد محمود حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال.

موعد مباراة البنك الأهلي وفاركو في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي وفاركو في الدوري المصري

تُذاع مباراة البنك الأهلي وفاركو عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.