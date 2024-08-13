نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب كولومبيا: أتمنى استمرار محمد صلاح مع ليفربول وخسرنا أمام الأرجنتين بسبب الإرهاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق لورينزو نسترو المدير الفنى لمنتخب كولومبيا وصيف كوبا أميركا 2024 على خسارة نهائي البطولة أمام الأرجنتين.

وقال لورينزو خلال تصريحات تليفزيونية: "للأسف خسرنا نهائي بطولة كوبا اميركا 2024 أمام الارعجنتين بسبب حالة الإرهاق التي اصابت لاعبي منتخب كولومبيا وايضا لم يحالفنا الحظ في المباراة النهائية".

وأضاف: "منتخب كولومبيا بدأ بطولة كوبا اميرك بطريقة مميزة جدا لكن الحالة البدنية للاعبينا لم تكن جيدة بنسبة 100% وكان لدى لاعبينا حماس في بدايات المسابقة ولكن قل تدريجيا خلال صعودنا في الادوار الاقصائية للمنافسات، والمنتخب الأرجنتيني كان افضل بدنيا منا خصوصا اننا لعبنا مباراة صعبة في نصف نهائي كوبا اميركا امام اوروجواي".

واختتم: "نعم شاهدت معظم مباريات منافسات كرة القدم في اولمبياد باريس 2024 ومحمد صلاح لاعب ممتاز واضافة لأي فريق وأي مدرب يتمنى ان يمتلك لاعب مثله وهو لاعب يمتلك روح كبيرة داخل وخارج الملعب وهو افضل لاعب في العالم وافريقيا من وجهة نظري واتمنى ان يستمر في رحلة احترافه مع ليفربول وألا يعود إلى مصر في الفترة المقبلة".