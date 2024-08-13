نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير عزمي: موضوع رحيل زيزو مُعقد.. ولا بد من حلول جذرية لأزمات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن موضوع رحيل زيزو "معقد"، وهو أهم لاعب في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن هناك سؤال (هل النادي يمتلك المبالغ المالية التي يستطيع التجديد بها)؟، كما أنه من حق التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هل الزمالك يمتلك القدرة المالية لتجديد عقد زيزو وكذلك فتح باب القيد وضم صفقات جديدة؟!، وعلى أرض الواقع يجب أن يعلم الجميع بأن هناك أزمة مالية تواجه النادي حاليا، ولا أدافع عن أحد ولكن هذا هو الوضع الحالي".

وأضاف: "الزمالك سدد غرامات مالية، لو تم توفيرها كان سيبرم الزمالك صفقات أفضل، ولا بد أن يكون حوار بين مجلس إدارة النادي بقيادة حسين لبيب وجماهير القلعة البيضاء، وتوضيح كافة الأمور، خصوصا مع كثرة الديون والغرامات ضد الزمالك، يجب إقامة مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق ومصارحة الجمهور".

وأكمل: "لا بد من وجود لغة حوار مع جمهور الزمالك، وتحديد موعد واضح لبناء فريق الكرة، لا بد من المصارحة بشكل رسمي متي سينافس الزمالك على البطولات، القصة ليست بقاء أو رحيل زيزو، لا بد من وضع حلول، ولا يجوز التعامل بمبدأ (المسكنات) والاعتماد على بعض الأشخاص في الصرف على النادي سواء ممدوح عباس أو حسين السيد أو غيرهم، نادي الزمالك مؤسسة كبيرة ولا يجوز التعامل معه بالمسكنات".

وزاد: "هناك لاعبين ومدربين يريدون الحصول على مستحقاتهم المالية، لا بد من وضع أساس صحيح، حتى لو عاني الزمالك لفترة، لا بد من مواجهات الأزمات بقوة، والمجلس الحالي كان يعلم بأنه قادم على "تركة ثقيلة" مكبلة بالديون والمستحقات المتأخرة".

وأضاف: "لا أعرف هل أجاوب بـ نعم أم لا على رحيل زيزو، ولكن بيع اللاعب قد يحل جزء من الأزمات، لكنه لن ينهي على كل القضايا، أتمنى خروج الزمالك من تلك الدوامة، وهناك العديد من الزمالكاوية لديهم رغبة في مساندة ودعم النادي للخروج من الأزمات، نادي الزمالك خيره على أشخاص كثيرة، لا بد ان يقف الجمهور والمحبين مع النادي في المرحلة المحلية، لا مانع من التبرع لنادي الزمالك من المحبين والجماهير".

وأشار إلى أن الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والخليج، ويجب مساندة النادي ودعمه في المرحلة الحالية، والفريق يحتاج لصفقات قوية خلال المرحلة المقبلة، والنادي يحتاج لضم جناحين وظهير أيسر ومدافعين ولاعبين آخرين، الأمور أصبحت صعبة.

وأوضح: "هل لو تم بيع الزمالك سيتم جلب لاعبين أفضل منه؟!، هذا سؤال أيضا يطرح نفسه، ولكن لا بد أيضا من وضع نقاط آخرى في الحسبان، أنه من الوارد أن يوقع في يناير لأي نادٍ، كما أنه سعره سيقل مع مرور الوقت، يجب مناقشة الملف بحذافيره".

وأتم: "من الممكن أن يحل زيزو الأزمة في الوقت الحالي على المدى القصير، لكن على المدى البعيد لا بد من وجود حلول جذرية، وأين رجال الأعمال الذين يقولون أنهم (زمالكاوية).. في السابق كان هناك شخصيات كبيرة سعيد حمدي وجورج سعد وأبوالنصر وعبدالسلام باناجة وغيرهم".