في هذا الموعد.. رامي صبري يحيى حفلًا غنائيًا بأحد شواطئ بورسعيد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب رامى صبرى لإحياء حفل غنائي من المقرر إقامتها يوم 23 أغسطس الجارى بأحد شواطئ بورسعيد بمناسبة افتتاحها.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبرى مجموعة مميزة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: “كداب، مابتحصليش كتير، كنا معديين، أنا جامد، كده كده، لذاذة، أمانه يا قلبي، ليك غلاوة، جامد، النجومية، مبسوط يا كل سنة، جت سليمة، حلفتك بالليالي، بحكي عليكي، بين الحيطان”.

أحدث أغاني رامي صبري

ويذكر ان طرح الفنان رامي صبري أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا جامد كدة كدة" الذي تحمل اسم "كداب" وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا واشادات واسعة من الجمهور وقد تصدر التريند فور طرحها، حيث أنها تميل إلى النوع الدرامي الذي يحبه ويفضله الجمهور دومًا.

وتحتل أغنية "كداب" الآن التريند الثاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 664 ألف مشاهدة، وأغنية "كداب" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.