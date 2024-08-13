نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تراجع الأخدود السعودي عن صفقة أليو ديانج؟.. مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف نادي الأخدود السعودي عن حقيقة تراجع النادي عن التعاقد مع النجم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما تم الاتفاق بينه وبين إدارة النادي.

حقيقة تراجع الأخدود السعودي عن صفقة ديانج

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تواصلنا مع مسئولي نادي الأخدود السعودي، لمعرفة موقف أليو ديانج من الانضمام إلى صفوفه، ولكنهم نفوا ذلك الأمر ".

وأضاف:" النادي السعودي أكد تمسكه باللاعب أليو ديانج وأنه سينضم إلى صفوف الفريق، في الفترة القادمة، ولا صحة للتراجع عن الصفقة، لأنه لاعب مهم لدى الفريق ".