وزير البترول يبحث التعاون مع شركة أبيك لتوطين صناعة المواسير…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع عبد الكريم المطوع، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير “أبيك”، أوجه التعاون في مجالات العمل المشترك.

واستعرض اللقاء مستجدات التعاون القائم بين قطاع البترول وشركة “أبيك” في مجال صناعة المواسير الكاربون أستيل والأكواع الخاصة بمشروعات البترول والغاز، بالإضافة إلى مناقشة فرص العمل والمشروعات المستقبلية المحتملة بين الجانبين.

وأكد بدوي استراتيجية الوزارة في الانفتاح والتعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات، وجذب المزيد من الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة لزيادة الإنتاج وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار بدوي إلى جدوى الشراكة الكويتية المصرية التي تسهم في توفير جزء من المواسير لاحتياجات الشبكة القومية للغازات وخطوط نقل الغاز، مما يدعم التصنيع المحلي ويحد من الاستيراد، ويعمل على تقديم أفكار ونماذج جديدة للاستثمار في المشروعات البترولية.

وأضاف أن هذه الشراكة تعمل على وضع آليات عمل قصيرة وطويلة المدى لمواجهة التحديات وتوفير بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين لزيادة الإنتاج والقيمة المضافة.

من جانبه، استعرض رئيس شركة “أبيك” أهم المشروعات التي تعمل فيها الشركة حاليًا مع الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.

وأوضح أن الشركة، التي تأسست في مصر عام 2001 بمساهمة من الشركات المصرية، تصنع منتجاتها من المواسير والأكواع بأعلى درجة من الجودة ووفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى تطلع الشركة للتوسع في أعمالها بمصر في ضوء المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.