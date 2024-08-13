وزير البترول: لجنة استشارية لزيادة إنتاج الحقول وإدارة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 01:11 مساءً - أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن تشكيل لجنة استشارية منوطة بصفة أساسية بالعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمي والعملي الذى يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآم.

وأوضح أن اللجنة ستضم في عضويتها المسئولين الحاليين عن الاستكشاف والإنتاج والكفاءات وأصحاب الخبرات المتراكمة ممن تولوا مناصباً بقطاع البترول ولهم إسهامات بارزة ومتميزة فى هذا المجال.

كما يمكنها الاستعانة بما تراه من خبرات مصرية متميزة موجودة فى داخل مصر أو فى الخارج وأن تعقد اجتماعها دورياً لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتذليل العقبات والتأكد بصفة مستمرة من دقة آليات التنفيذ واهتمامها بتطبيق التقنيات اللازمة والأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق والتشغيل الآمن.

جاء ذلك، خلال عقد وزير البترول اجتماعاً موسعاً ضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورئيسى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ونوابهم للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج ووكلاء الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والمشروعات ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

وأكد بدوى على أن الهدف الأساسي خلال المرحلة الحالية العمل على زيادة معدلات الإنتاج وأهمية الدور الفاعل للطاقات البشرية والأفكار الخلاقة والابتكار والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى تنفيذ ذلك، لافتاً إلى أهمية ما تم من جولات ميدانية موسعة واستماع وحوار مع العاملين بمواقع العمل والإنتاج البترولى وسلسلة اللقاءات التى تمت مع رؤساء شركات الإنتاج المصرية والأجنبية والعديد من شركاء قطاع البترول.

وأوضح أنه يتم العمل فى تنفيذ برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية الذى عرضه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة والذى يتضمن العمل على تحسين سياسات جذب الاستثمار و إتاحة الفرص الاستثمارية الجاذبة بفكر استثمارى جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع ووضع وتنفيذ الحلول القابلة للتطبيق فى مواجهة التحديات الخاصة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ولفت إلى أن خطة العمل تستهدف التحسين المستمر لاستغلال كفاءة الكوادر البترولية وصقل خبراتهم ، فضلاً عن تحسين كفاءة واقتصاديات التشغيل والعملية الإنتاجية مع كامل العناية بعدم الحيود عن تطبيق اشتراطات وقواعد الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة.