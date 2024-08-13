نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة بين علي ماهر وإدارة المصري بسبب انتقال مخلوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول داخل نادي المصري البورسعيدي عن تفاصيل الأزمة الحالية بين إدارة النادي وعلي ماهر المدير الفني للفريق، بشأن التعاقد مع محمد مخلوف، لاعب الإسماعيلي السابق.

أزمة جديدة بين علي ماهر وإدارة المصري بسبب انتقال مخلوف

أوضح المصدر في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي " أن محمد مخلوف انتقل إلى صفوف المصري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلي ورغم إتمام الصفقة، فإن علي ماهر أبدى اعتراضه الشديد على ضم اللاعب، مؤكدًا أنه لا يرى حاجة فنية لإضافته إلى قائمة الفريق في الموسم الحالي.

وأشار المصدر إلى أن انتقال اللاعب تم دون موافقة المدير الفني، الذي يتمسك برفض الصفقة.

و أضاف المصدر أن إدارة النادي تسعي حاليا لإقناع علي ماهر بقبول اللاعب، ولكن حتى الآن، لم يتم التوصل إلى حل وسط، ويستمر المدير الفني في معارضته للصفقة.