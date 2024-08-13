مال وأعمال

وزير الكهرباء: تشجيع توسع الشركات الإماراتية في مشروعات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الكهرباء: تشجيع توسع الشركات الإماراتية في مشروعات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 05:13 مساءً - أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن هناك تعاوناً كبيراً وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية في إطار استراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة وتخزينها لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة.

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وأشار إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

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جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور محمود عصمت، مع سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك والاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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