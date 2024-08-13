عاجل.. خيسوس يعلن تشكيل الهلال الرسمي أمام الأهلي في السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الأهلي في السوبر السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، حمد اليامي، حسان تمبكتي، خليفة الدوسري.

خط الوسط:روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، ميشائيل ديلجادو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في كأس السوبر السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.