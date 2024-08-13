أخبار اليمن : الأونروا: النزوح في غزة لا ينتهي

الأونروا: النزوح في غزة لا ينتهيأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن النزوح في قطاع غزة لا ينتهي أبدًا، حيث تم وضع حوالي 84% من القطاع، أي ما يعادل 305 كم مربع، تحت أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات العدو الصهيوني.

وقالت الأونروا في تدوينة على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء إلى أن "الناس يفرون من أجل النجاة بحياتهم، ويأخذون معهم ما يستطيعون حمله، تاركين كل شيء آخر وراءهم. كما إنهم مرهقون ولا يجدون مكانًا آمنًا يلجؤون إليه".

من جانبه قال مدير شئون الأونروا في غزة سكوت اندرسون إنه "يمكنك حرفيًا أن تشم رائحة الدم في الهواء"، مشيرا إلى الأوضاع المروعة في مستشفيات غزة، التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية الضرورية.

ونوه اندرسون أن "الأزمة الإنسانية في غزة من صنع الإنسان بنسبة 100%، ويمكن للبشر أن يقوموا بإنهائها".

