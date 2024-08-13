نجم ريال مدريد يرفض الانتقال إلى ليفربول ويقترب من تجديد عقده

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات انتقال مارتن زوبيميندي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسييداد الإسباني إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.

نجم الريال يرفض الانتقال إلى ليفربول ويقترب من تجديد عقده

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات أن مارتن زوبيميندي رفض الإنتقال إلى ليفربول، العرض المقدم للاعب كان أفضل بكثير من راتبه الحالي ولكن رفضه.

وأضاف:"زوبيميندي رفض سابقًا الإنتقال إلى آرسنال ىوبايرن ميونيخ بسبب أنه يحب ريال سوسيداد".

وأشارت تقارير صحفية أن مارتن زوبيميندي سيقوم بتجديد عقده مع ريال سوسييداد بعد رغبته في البقاء وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.