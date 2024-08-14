نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب فشل إنتقال زيزو إلى نيوم السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر خاصة، عن سبب فشل انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف فريق نيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان قد تلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من جانب فريق نيوم السعودي، للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال المواسم الأخيرة.

وعقد نادي الزمالك جلسة خاصة مساء اليوم مع اللاعب ووالده مصطفى زيزو، من أجل مناقشة العروض المقدمة للاعب خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن حسين لبيب قد رفض عرض نادي نيوم السعودي مقابل 5 ملايين دولار بالتقسيط وطلب الحصول على مبلغ 8 ملايين دولار.

وأوضح والد زيزو خلال الجلسة، أن عقد اللاعب ينتهي رفقة الأبيض بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع لأي نادي بعدها، مشيرا إلى أن نسبة الزمالك ستنخفض إلى 2 مليون دولار فقط.