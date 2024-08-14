نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. هبوط المقاولون العرب وبلدية المحلة إلى دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد رسميا هبوط فريق المقاولون العرب وبلدية المحلة، إلى دوري القسم الثاني أ «المحترفين»، وذلك بعد تعادل الأول مع الإسماعيلي وخسارة الأخير من الجوية في بطولة الدوري المصري.

وانتهت منذ قليل أحداث مباراة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعد أداء مميز من جانب الفريقين.

بينما على الجانب الآخر فقد خسر فريق بلدية المحلة أمام منافسه فريق الجونة، في المواجهة التي جمعت بينهما منذ قليل وانتهت بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتائج تأكد رسميًا هبوط فريق المقاولون العرب إلى دوري المحترفين، بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما بقي الإسماعيلي في الدوري بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة.

بينما على الجانب الآخر تأكد بشكل رسمي هبوط فريق بلدية المحلة إلى دوري المحترفين، بعدما توقف رصيده عند 27 نقطة، في المركز الـ16.

لينضم فريقي المقاولون العرب وبلدية المحلة إلى نادي الداخلية ويكتمل مثلث الهابطين من دوري الأضواء والشهرة الموسم الحالي.