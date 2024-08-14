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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع مساء اليوم الثلاثاء مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس لمناقشة العديد من الملفات وتوزيع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة.
مودرن سبورت يعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد
وقد ناقش المجلس خلال الإجتماع التطورات الخاصة بالموسم الجديد وخطط النادي للفترة المقبلة.
وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الجديد على النحو التالي:
الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة.
الدكتور طوسون دعبس نائب رئيس مجلس الإدارة.
أستاذ أحمد عبد الجواد أمين الصندوق.
كابتن أيمن منصور عضو مجلس إدارة.
محمد شبانة عضو مجلس إدارة.
إسلام صادق عضو مجلس إدارة.
كابتن سمير عثمان عضو مجلس إدارة.
ماهر جنينة عضو تحت السن.
محمد فتحي عضو تحت السن.