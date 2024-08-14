نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة صبري تتسائل مع متابعيها حول هوية توليت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الإعلامية مروة صبري رسالة لمتابعيها وتساءلت عن هوية مطرب الراب الملثم توليت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك ".

كتبت مروة صبري:'يا جماعه مش تفاهه والله بس انا نفسى اعرف مين هو Tul8te هل ؟؟؟ خفاجى ولا مهاب ولا عبدالله ابن عمرو دياب؟؟؟؟

علق الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على ظهور المطرب توليت الذي يتصدر تريند الأغاني على موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنية “ما تيجي أعدي عليكي”.

وكتب أيمن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":"انا بحب الحاله اللي عاملها تووليت اول واحد سمعهولي صديقي الموزع الشاب يوسف شلقاني عشان من نفس جيله كنت خايف اني ابقى زي الناس اللي بيهاجموا الشباب اللي طالع لما اكبر بس اديني كبرت وطلعت لسه أعيل منهم".