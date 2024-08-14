رسميًا.. تشيلسي يعلن عن مفاجأة سارة قبل بداية الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي عن تمديد تعاقده مع اللاعب الإنجليزي الواعد كول بالمر، استعدادا لخوض المنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

رسميًا.. تشيلسي يعلن عن تمديد تعاقده مع كول بالمر

حيث نجح البلوز في تمديد التعاقد مع الدولي الإنجليزي بالمر حتي يونيو 2030، بعد الاتفاق علي كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد.

وأجري بالمر حوارا مع الموقع الرسمي للنادي، أبدي من خلاله عن سعادته بالتجديد التعاقد مع البلوز.

تشيلسي يجدد عقد الإنجليزي بالمر

وقال اللاعب الإنجليزي "أنا سعيد بتوقيع هذا العقد الجديد".

وأضاف "لقد حققت الكثير في موسمي الأول هنا وآمل أن أتمكن من الاستمرار في تجربة أشياء عظيمة في هذا النادي، سواء على المستوى الشخصي أو فيما يتعلق بتحقيق النجاح والألقاب لتشيلسي".

وانتقل بالمر إلي تشيلسي عام 2023 قادما من مانشستر سيتي بمقابل 47 مليون جنيه استرليني.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع البلوز الموسم الماضي في 46 مباراة أحرز خلالهم 25 هدف، وصنع 15 تمريرة حاسمة.