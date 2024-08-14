نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة يودع دوري الأضواء والشهرة بعد السقوط أمام الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة بلدية المحلة أمام الجونة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ولاقى البلدية هزيمة درامية بهدفين مقابل هدف ليودع رسميا دوري الكبار برفقة المقاولون العرب والداخلية.



أحداث المباراة

أرنو راندريانانانتيناينا كان نجم قروش البحر الأحمر اليوم وذلك بعد هدف في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول وضع الجونة في المقدمة.

بلدية المحلة رفضت الاستسلام لتنجح في التعادل عن طريق اللاعب محمد أشرف في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني.

الإثارة استمرت في الأوقات الأخيرة خاصة مع تعادل المقاولون العرب أمام الإسماعيلي إلا أن صاحب الهدف الأول الجونة كرر زيارة الشباك لينجح في إبقاء الجونة في الدوري بهدف في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة احتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة بينما احتل البلدية المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

