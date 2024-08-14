نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي ويكشف مفاوضات الأحمر مع بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد شوبير رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، بعد اتفاقه مع أحد الأندية الخليجية للانضمام إليه خلال الفترة القادمة، كما أوضح حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع النجم المغربي أشرف بن شرقي.

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: احمد عبد القادر اعاره لمدة عام واحد إلى قطر القطرى وتم تمديد عقده لمدة عام مع النادي الاهلي".

وأضاف: “لا مفاوضات من قريب أو بعيد مع اشرف بن شرقي”.

أحمد شوبير على فيسبوك

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

وكان النادي الأهلي قد أعلن بشكل رسمي انضمام يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء.

كما أعلن ضم يحيى عطية الله الظهير الأيسر للمنتخب المغربي، لاعب نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية في هذا الشأن.