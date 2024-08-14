معتمد جمال: لهذا السبب رحلت عن الزمالك.. وكنت أثق في التتويج بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف معتمد جمال المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب رحيله من القلعة البيضاء بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

سبب رحيل معتمد جمال عن الزمالك

وقال معتمد جمال في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، فضلت منح الفرصة كاملة للبرتغالي جوميز في قيادته للفريق لرفع الحرج، وعدم الشعور بقلق من وجودي لا سيما وانني كنت مديرًا فنيًا للفريق قبل التعاقد معه.

وأردف، عقدت جلسة مع جوميز قبل تسمله المهمة وشرحت له ظروف الفريق كاملة وقدمت له النصيحة بالتعامل مع أحمد مجدي المدرب المساعد والذي يعد من الوجوه المميزة في التدريب.

وكشف معتمد جمال تصريحاته قائلا، عن عرض مجلس الإدارة الاستمرار ولكني فضلت مصلحة الفريق في ابتعادي خلال تلك الفترة.

واختتم مدرب الزمالك السابق تصريحاته قائلا، كنت أثق في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية رغم القلق من مواجهة النهائي أمام نهضة بركان.