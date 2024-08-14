نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره التعاون مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

ويحتضن ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز"، هذه المواجهة القوية بين فريقي النصر والتعاون، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والتعاون اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.