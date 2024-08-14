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أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة التعاون مساء اليوم الأربعاء 14-8-2024 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي

تبدأ أحداث مباراة النصر والتعاون اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة التعاون في كأس السوبر السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أيمن يحيى.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي

تذاع مباراة النصر ضد التعاون مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.