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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي.

و يلتقي النصر مع نظيره التعاون مساء اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة النصر والتعاون اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي

سيتم نقل وإذاعة مباراة النصر ضد التعاون مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD.

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.