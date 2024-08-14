بورنموث يتعاقد مع مدافع برشلونة

بورنموث يتعاقد مع مدافع برشلونةأعلن نادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع المكسيكي خوليان أراوخو قادما من نادي برشلونة الإسباني.

وأوضح النادي، في بيان، أن أراوخو انضم إلى صفوف فريق كرة القدم لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن الفريق سيستفيد من الإمكانيات العالية التي يتميز بها اللاعب.

وأضاف البيان أن النادي تابع الظهير الأيمن أراوخو لفترة من الوقت قبل اتخاذ قرار ضمه إلى الفريق بعد منافسة مع ناد آخر سعى للتعاقد معه.

وبدأ خوليان أراوخو، البالغ من العمر 23 عاما، مسيرته في لوس أنجليس غالاكسي قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني العام الماضي، ومثل منتخب الولايات المتحدة على مستوى الشباب، كما مثل منتخبها الأول في مباراة واحدة، قبل أن يقرر تمثيل المكسيك في العام 2021.

ويستهل فريق بورنموث مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه نوتنغهام فوريست يوم السبت المقبل.