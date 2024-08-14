نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع إيهاب عبد العظيم.. الجمهور يبدي اعجابه بصوت مدحت صالح في أغنيته الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار النجم مدحت صالح إعجاب الجمهور بشكل كبير بعد طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم السهرة حلوة ، والتي القت ترحيباً حاراً من محبيه.

شهدت مدحت صالح إقبالاً واسعاً من قبل الجمهور المصري والعربي على الاستماع إليها، معربين عن إعجابهم الكبير بالأداء الغنائي المتميز للفنان.

وأشاد المتابعون بالطابع العاطفي والإحساس الذي عبرت عنه كلمات الأغنية، والتي جاءت من تأليف الشاعر إيهاب عبد العظيم. كما أشادوا بالتوزيع الموسيقي المبتكر عمرو الخضري الذي ساهم في إبراز صوت مدحت صالح بشكل مميز، وألحان عمرو الشاذلي.

وأكد محبو الفنان على أن هذه الأغنية الجديدة ستكون إضافة نوعية لمسيرة صالح الفنية المليئة بالإبداعات، معربين عن تطلعهم لمزيد من الأعمال الفنية المتميزة في المستقبل.



وجاءت كلمات السهرة حلوة كالتالي:

السهرة حلوة واللمة حلوة

والدنيا غنوة وإنتوا جمال

اليوم ده قصة ودي أحلى بصة

نديها رقصة آخر جمال

السهرة حلوة واللمة حلوة

والدنيا غنوة وإنتوا جمال

اليوم ده قِصة ودي أحلى بصة

نديها رقصة آخر جمال

الضحكة طالعة والدنيا والعة

والحفلة سامعة

والليلة دي مبسوطين

اتبسطوا سِنة

دي الفرحة جنة

ده القلب غنى

انسوا تعب السنين

مزاجنا عالي ومودنا عالي

والوقت غالي نفرح خلاص

ع الطبلة يالا ده الفرحة هالّة

عسل ما شاء الله

أجمل ناس.

