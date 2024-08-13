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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الأهلي في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح ليتأهل إلى المباراة النهائية.

رياض محرز يحصد التقييم الأفضل في مباراة إقصاء الأهلي أمام الهلال بـ كأس السوبر السعودي

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف على الوقت الأصلي من المباراة التي جمعت بين الهلال والأهلي في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتمكن روبرتو فيرمينو من تسجيل هدف التقدم لصالح أهلي جدة في الدقيقة 66 من صناعة رياض محرز،

فيما أحرز ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل لصالح الهلال في الدقيقة 90+1 من صناعة سالم الدوسري.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الزعيم بنتيجة 4-1، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي لملاقاة الفائز من مباراة النصر والتعاون.

واستطاع رياض محرز لاعب النادي الأهلي أن يكون الأعلى تقييمًا في مباراة الهلال بدرجة 8،0 وفقًا لموقع سوفا سكور، بينما كان الأقل تقييمًا فرانك كيسي زميله في الفريق بدرجة 6،4.

