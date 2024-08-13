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أحمد جودة - القاهرة - تمكن ألكسندر ميتروفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من تسجيل هدف التعادل في شباك فريق أهلي جدة، خلال المباراة التي تقام في بطولة كأس السوبر السعودي.

ميتروفيتش يسجل هدف التعادل للهلال أمام الأهلي في الوقت القاتل

حيث انطلقت أحداث مباراة الهلال ضد لاهلي، في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وكان نجح النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في تسجيل هدف الاهلي الأول في شباك الهلال، عند الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من زميله الجزائري رياض محرز.



ميتروفيتش يسجل هدف التعادل أمام الأهلي

وعند الدقيقة 90+1 من الوقت بدل الضائع، أدرك ميتروفيتش نجن فريق الهلال هدف التعادل في شباك الأهلي، بأسيست من سالم الدوسري.