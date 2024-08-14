نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوريل يعرب عن دعمه لهجمات القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، في محادثة مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الدعم الكامل لكييف في هجومها على مقاطعة كورسك الروسية.

وكتب بوريل في حسابه على منصة "إكس": "ناقشت مع دميتري كوليبا آخر التطورات على خط المواجهة والهجوم المضاد في منطقة كورسك، وكررت دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لنضال شعب أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن أوكرانيا تدرس عدة سيناريوهات لهجوم مفاجئ على روسيا، بعد أن نالت "مباركة" بايدن والاتحاد الأوروبي لغزوها الأول للأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وحاولت القوات الأوكرانية اقتحام أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا، صباح يوم الثلاثاء الماضي، بمهاجمة مواقع الوحدات الروسية التي تغطي الحدود مع أوكرانيا، في مناطق بلدتي نيكولايفو-دارينو وأوليشنيا.

وقال رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، أن القوات الروسية أوقفت تقدم العدو، مؤكدا أن العملية ستنتهي بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية والوصول إلى حدود الدولة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "نظام كييف نفذ عملا عدوانيا آخر واسع النطاق في مقاطعة كورسك، ويقصف بشكل عشوائي ويستهدف كل شيء، بما في ذلك المنشآت المدنية في المقاطعة".

وتم فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مناطق كورسك وبيلغورود وبريانسك، في إطار محاصرة قوات كييف والتصدي لها