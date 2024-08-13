نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب الأهلي بركلات الجزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهلال في تحقيق الفوز أمام نظيره الأهلي في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي جمعت بين الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف.

افتتح التهديف، روبرتو فيرمينو في الدقيقة 66 من صناعة رياض محرز لصالح الأهلي بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما أحرز ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل لصالح الهلال في الدقيقة 90+1 من صناعة سالم الدوسري، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الزعيم بنتيجة 4-1.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي لملاقاة الفائز من مباراة النصر والتعاون.