نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من العلمين.. خالد عليش ضيف ريهام السهلي في "المهرجان" غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية ريهام السهلي في برنامجها "المهرجان" الذي تقدمه على قناة "dmc"، يوم غد الأربعاء، الإعلامي خالد عليش، وذلك ضمن تغطية البرنامج لمهرجان العلمين الجديدة.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.